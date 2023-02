Calcio: impresa Marsigla, elimina il Psg in Coppa di Francia

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Impresa Marsiglia, il Psg saluta agli ottavi la Coppa di Francia. Al Vélodrome l'Olympique ha battuto 2-1 i parigini e vola ai quarti di finale della coppa nazionale: era dal 2011 che Marsiglia non batteva in casa il Paris Saint German. Senza Kylian Mbappé, infortunato, il Psg con Neymar e Messi in campo si è mostrato vulnerabile, non un bel segnale in vista dell'appuntamento del 14 febbraio con gli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. La squadra allenata da Igor Tudor ha mostrato grande intensità portandosi avanti con Alexis Sanchez, a segno al 31' su rigore: Sergio Ramos nel recupero del primo tempo aveva riportato in parità il risultato. Al 12' della ripresa il gol che ha deciso il match, un potente sinistro di Malinovskyi (arrivato in prestito dall'Atalanta nel mercatop dio gennaio) che fa volare il Marsiglia. (ANSA).