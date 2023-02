Calcio: giudice di A, nove squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Sono nove i calciatori squalificati per un turno dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 21/a giornata. Tra i calciatori espulsi, una giornata di stop e ammenda di 10mila euro per Muriel ed una a Maehle (Atalanta). Tra i calciatori non espulsi, fermati, sempre per una giornata Lucumì (Bologna), Rogerio (Sassuolo), Ampadu (Spezia), Caldara (Spezia), Leris (Sampdoria), Igor (Fiorentina), Mandragora (Fiorentina).

Il giudice sportivo ha poi inflitto una ammenda di 10mila euro allo Spezia "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e offensivi nei confronti dei tifosi della squadra avversaria". Ammenda di 3mila euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, al 48' del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica. (ANSA).