(ANSA) - MONZA, 06 FEB - Monza-Sampdoria 2-2 (1-1) in un posticipo della 21/a giornata del campionato di Serie A.

Doppietta di Gabbiadini (12' e 58') per i liguri, e gol di Petagna (32') e Pessina su rigore (99') per i padroni di casa.

