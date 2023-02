Juve; Allegri "obiettivo 40 punti? Fa ridere, ma è così"

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - "Al momento è un dato di fatto che abbiamo 23 punti dopo il -15, quindi bisogna raggiungere i 40 punti per la salvezza: viene da ridere, ma è così". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fissa gli obiettivi per la sua squadra. "Il nostro primo mini obiettivo è superare chi ci sta sopra e andare al dodicesimo, poi penseremo a quella ancora più davanti e così via - dice l'allenatore bianconero - perché così facendo vorrà dire che vinciamo partite ed è ciò che dobbiamo fare per tenere alta la concentrazione in vista delle coppe". (ANSA).