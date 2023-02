Il calciatore ghanese Atsu intrappolato tra le macerie

Ci sarebbe anche un calciatore ghanese ex Chelsea e Tottenham tra le persone rimaste intrappolate tra le macerie dopo il terremoto in Turchia. Si tratta del 31enne Christian Atsu, che milita nella formazione dello Hatayspor, il club principale di Hatay, una delle città colpite dal sisma. Media sportivi turchi - rilanciati dai media britannici - hanno riferito che Atsu è rimasto sotto le macerie insieme al direttore sportivo del club Taner Savut dopo che i compagni e lo staff sono stati tratti in salvo.