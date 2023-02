Boninsegna: "L'Inter ha vinto il derby senza far fatica"

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "I rimpianti l'Inter deve già averli dall'anno scorso quando, a 20' dalla fine, perse il derby che vinceva 1-0 e dopo due cambi che portarono alla vittoria il Milan. Secondo me l'anno scorso l'Inter ha regalato lo scudetto al Milan. Ieri sera il Milan non è pervenuto: l'avvocato Prisco avrebbe detto che il Milan 'non si è presentato' e che ha 'mandato in campo la squadra Primavera'. Il Milan non è esistito e l'Inter ha vinto senza far fatica". Così l'ex bomber dei nerazzurri, Roberto Boninsegna, intervenuto a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai.

"Il Milan ha subito e basta - aggiunge 'Bonimba' - non l'ha giocata. L'Inter ha confermato di essere, questo va detto con molti forse, l'unica squadra in grado di poter mettere in discussione questo scudetto. Le altre sono tagliate fuori. Se mi rivedo in Lautaro? Anch'io giocavo come punta di riferimento in area e davo profondità alla squadra, diciamo che cercavo di non far passare il pallone, di essere il finalizzatore. Lautaro è molto bravo, anche se non è molto alto. Il suo gol di ieri sera è stato splendido".

"L'Inter in questo momento non sta giocando granché bene però, quelle poche occasioni che le capitano, le finalizza, proprio come ha fatto ieri sera con Lautaro. Se la squadra gira, la formazione avversaria subisce", conclude. (ANSA).