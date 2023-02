Stella Rossa-Vojvodina in ricordo di Mihajlovic

(ANSA) - BELGRADO, 04 FEB - La partita di oggi a Belgrado fra i padroni di casa della Stella Rossa e il Vojvodina di Novi Sad, che segna la ripresa del campionato serbo di I Divisione dopo la pausa invernale, si disputerà nel segno di Sinisa Mihajlovic, l'ex grande campione serbo scomparso di recente a Roma, che aveva militato in entrambe i club serbi, prima di trasferirsi in Italia. Con la Stella Rossa, Mihajlovic vinse nel 1991 la Coppa dei Campioni nella finale di Bari ai rigori contro il Marsiglia.

I giocatori delle due squadre, nella partita in programma oggi pomeriggio nello stadio Rajko Mitic, noto come il Marakana di Belgrado per il calore della tifoseria biancorossa, indosseranno magliette dedicate a Sinisa Mihajolovic e, prima del match, sono previste cerimonie in ricordo del campione. E' programmata la presenza nello stadio anche della famiglia dell'ex calciatore scomparso. (ANSA).