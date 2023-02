Calcio:Spalletti, manca tanto alla fine resta obbligo vincere

(ANSA) - NAPOLI, 04 FEB - "Ci vuole consapevolezza che solo i risultati sono capaci di scrivere la storia. Per questo i risultati bisogna continuare a farli, perché ci sono squadre forti che possono cominciare un percorso come il nostro e se rallentiamo ci stanno addosso". Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla viglia della trasferta di La Spezia.

"A inizio stagione - ha detto riferendosi alle 17 vittorie e 2 pareggi su 20 partite giocate - si diceva che non avremmo fatto questo percorso, nessuno pensava che avremmo chiuso a 50 punti il girone d'andata. Ma ci sono ancora 54 punti a disposizione, è presto per far accadere le cose. Pensiamo adesso che anche un'altra delle sei squadre top possano fare questo percorso e quindi abbiamo l'obbligo di continuare a fare risultati". (ANSA).