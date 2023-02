Calcio: Torino; Juric, mi sento legatissimo a questa squadra

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - "Dopo Firenze ho visto tristezza per non aver raggiunto un obiettivo, non mi sono mai sentito così legato a questi ragazzi: non ci poniamo obiettivi, pensiamo solo a crescere": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, in conferenza stampa.

"Domani non ci sarà Ilic, ha preso una botta alla caviglia - dice alla vigilia della sfida contro l'Udinese - e sarà assente anche Radonjic per un affaticamento, ma Djidji è a posto e Pellegri viene in panchina". In caso di vittoria contro i friulani, i granata salirebbero al settimo posto: "La classifica non mi ossessiona, sarei felicissimo di ripetere la prestazione di Firenze - conclude il croato - e vorrei una gara convincente contro una squadra che fa della fisicità il proprio punto di forza, mentre è il nostro punto debole". (ANSA).