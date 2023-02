Champions: Milan; Thiaw nella lista convocabili, Ibra è fuori

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Solo un cambio nella lista dei convocabili in Champions League per il Milan, che inserisce Malick Thiaw e lascia fuori Sergino Dest. Come portiere resta Ciprian Tatarusanu, ma Mike Maignan potrà essere inserito 24 ore prima della gara. Resta escluso, invece, Zlatan Ibrahimovic.

