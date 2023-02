Calcio: Roma; Zaniolo in lista Uefa, ma resta fuori progetto

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Nicolò Zaniolo è stato inserito dalla Roma nella lista Uefa. Il club, entro la mezzanotte di ieri, ha inviato la lista dei giocatori a disposizione di Mourinho per l'Europa League e tra questi c'è il il 22 giallorosso, nonostante resti fuori dal progetto del club da parte dei Friedkin. Da Trigoria, infatti, spiegano che la sua presenza sia solo formale (è nell'elenco dei giovani formati in Italia), perché alla luce dei paletti imposti dall'UEFA sul Settlement Agreement non avrebbe avuto senso escluderlo. (ANSA).