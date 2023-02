Atalanta: Gasperini, il Sassuolo ha valori importanti

(ANSA) - BERGAMO, 03 FEB - "Il 5-2 in casa del Milan è stato eclatante, anche se il Sassuolo ha una classifica piuttosto bassa a dispetto di prestazioni di assoluto livello". Alla vigilia dell'anticipo di sabato sera al Mapei Stadium, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini prova a inquadrare la sfida: "Anche all'andata contro di noi, nonostante la sconfitta, aveva dimostrato gioco di squadra e qualità individuali notevoli. Se ne fai 5 anche a una squadra in difficoltà significa che hai valori importanti", spiega il tecnico nerazzurro.

Che non conferma né smentisce il ricorso al tridente Lookman-Hojlund-Boga: "Devo recuperare al meglio Zapata e Muriel. Duvan ha recuperato fisicamente, Luis sa cosa deve fare e come regolarsi per recuperare la condizione di novembre prima della sosta - riflette Gasperini -. C'è bisogno che loro due e anche Pasalic stiano bene, siano in grado di dare un apporto importante. Non c'è niente di statico, è tutto molto dinamico, anche sul tridente: magari domani uno di questi fa gol e assist e cambia di nuovo tutto, anche a livello di titolari".

Infine, sull'eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti: "L'Inter martedì ha fatto qualcosa più di noi, se vogliamo è stata anche più cinica nel realizzare le occasioni capitate. A questo trofeo siamo andati vicini due volte negli ultimi anni, in cui abbiamo polverizzato tutti i record precedenti. I nostri trofei sono questi". (ANSA).