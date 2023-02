Spalletti ai tifosi,contate più voi delle mie parole

(ANSA) - NAPOLI, 02 FEB - "Posso tentare di fare un appello ai nostri tifosi. Gli voglio dire che adesso è più importante il loro sostegno di quello che posso dire io in campo. Che ci stiano vicini, soprattutto in questo momento qui". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti intervenendo a sorpresa nell'intervista di Radio Kiss Kiss al portiere Gollini a Castel Volturno.

Spalletti ha sottolineato che il gruppo azzurro "fa tutto - ha detto - per città, maglia, squadra e storia di Napoli. Tutto per lei, non per lui: niente per singoli elementi, tutto per la città. Tutto per lei e forza Napoli deve diventare un mantra, uno slogan. Poi quello che ho da dire lo dirò in conferenza stampa". (ANSA).