Massa arbitra il derby Inter-Milan

Davide Massa, della sezione di Imperia, è l'arbitro designato per il derby Inter-Milan, in programma domenica 5 febbraio alle 20:45, partita della 21/a giornata della serie A di calcio. Spezia-Napoli, delle 12:30, sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi, mentre per Roma-Empoli (sabato alle 18) sarà in campo Federico Dionisi dell'Aquila.

Tutti gli arbitri, gli assistenti, IV ufficiali, var e avar che dirigeranno le gare della 21/a giornata del campionato di serie A, in programma tra sabato 4 e martedì 7 febbraio.

Cremonese-Lecce (sabato ore 15.00): Orsato di Schio (Lo Cicero-Vivenzi/IV: Santoro; var: Abbattista, avar: Serra)

Roma-Empoli (sabato ore 18.00): Dionisi de l'Aquila (Bresmes-C. Rossi/IV: Marinelli; var: Maresca, avar: Muto)

Sassuolo-Atalanta (sabato ore 20.45): Marcenaro di Genova (Meli-Peretti/IV: Baroni; var: Nasca, avar: Camplone)

Spezia-Napoli (domenica ore 12.30): Di Bello di Brindisi (Preti-Di Iorio/IV: Marchetti; var: Aureliano, avar: Paganessi)

Torino-Udinese (domenica ore 15.00): Prontera di Bologna (Alassio-Lombardo/IV: G. Miele; var: Guida, avar: Pezzuto)

Fiorentina-Bologna (domenica ore 18.00): Pairetto di Nichelino (Carbone-Giallatini/IV: Gariglio; var: Di Paolo, avar: Serra)

Inter-Milan (domenica ore 20.45): Massa di Imperia (Bindoni-Imperiale/IV: Sozza; var: Mazzoleni, avar: Fabbri)

Verona-Lazio (lunedì ore 18.30): Ayroldi di Molfetta (Costanzo-Passeri/IV: Giua; var: Banti, avar: S. Longo)

Monza-Sampdoria (lunedì ore 20.45): Chiffi di Padova (Tegoni-Berti/IV: Zufferli; var: Fabbri, avar: Paterna)

Salernitana-Juventus (martedì ore 20.45): Rapuano di Rimini (Margani-Cipressa/IV: Massimi; var: Doveri, avar: Paterna).