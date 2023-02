Calcio: Kyriakopoulos si presenta, a Bologna per l'Europa

(ANSA) - BOLOGNA, 02 FEB - "Lo scorso anno ha collezionato 1 gol e 7 assist. Solo Theo Hernandez, tra i giocatori attualmente in Italia, ha avuto numeri migliori. Può giocare da terzino e da esterno alto" Il responsabile dell'area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, ha così presentato il nuovo acquisto Georgios Kyriakopoulos, terzino sinistro proveniente dal Sassuolo (in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni) che compirà 27 anni domenica, quando potrebbe fare il proprio esordio con la maglia del Bologna a Firenze..

L'ex Sassuolo si presenta ai nuovi tifosi con ambizione: "Quella con il Bologna è stata una trattativa lunga e complicata, con i primi contatti iniziati a dicembre. Sono felice di essere qui. Club e allenatore sono ambiziosi e io pure: sono qui per provare ad arrivare in Europa e al settimo posto. Sono un terzino di spinta, in carriera ho giocato anche da esterno alto, con il Sassuolo di De Zerbi abbiamo collezionato due ottavi posti e sono qui per provare ad aiutare la squadra a migliorarsi". (ANSA).