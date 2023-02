Roma: Bove 'su Zaniolo nulla da dire, il club ha chiarito'

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Di Zaniolo ne hanno parlato società e allenatore. Da questo punto di vista non mi sento nessuno per giudicare o aggiungere qualcosa. Hanno già chiarito tutto loro".

Lo ha detto il centrocampista della Roma Edoardo Bove ai microfoni di Mediaset in vista della partita di questa sera di Coppa Italia contro la Cremonese.

Sugli obiettivi stagionali, della squadra e personali, ha aggiunto: "L'obiettivo è la Champions, vogliamo raggiungerlo tutti insieme e ci potrebbe dare enormi soddisfazioni. Ci sono dei momenti un po' 'no' poi ti ricordi che hai 20 anni e sei alla Roma ed è la cosa più bella del mondo". Infine su Mourinho: "C'è molta riconoscenza nei suoi confronti perché mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Il consiglio principale è cercare di continuare a lavorare. Il fatto che a noi giovani ci chiami bambini è un modo carino per dimostrarci affetto".

(ANSA).