Roma battuta 1-2, Cremonese in semfinale di Coppa Italia 

Roma-Cremonese 1-2 nei quarti di finale di Coppa Italia. Dessers su rigore al 28'. Autogol di Celik al 49'. Belotti nel recupero. Cremonese in semifinale contro la Fiorentina.

LA VIGILIA

Nel caos Zaniolo, Mourinho prova a tenere la Roma compatta in vista della quarto di Coppa Italia con la Cremonese in un Olimpico che sarà ancora sold out. Dopo l'eliminazione del Napoli, il tabellone sorride ai giallorossi che, qualora andassero avanti, troverebbero sulla strada della finale del 24 maggio una tra Torino e Fiorentina. Lo Special One ha fiutato l'occasione di giocare la seconda finale in due anni dopo quella di Conference League e per questo il turn over sarà minimo.

Dei cambi obbligati, però, ci saranno perché Spinazzola con il Napoli ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Abraham e Matic sono in condizioni decisamente migliori ma il portoghese potrebbe farli riposare in vista anche della partita di sabato prossimo contro l'Empoli. I dubbi nella testa di Mourinho sono ancora numerosi e molto probabilmente li scioglierà solo a ridosso della sfida dove i certi di un posto, al di là di Dybala, sembrano essere Rui Patricio, due dei tre centrali soliti (Mancini e Ibanez) e Cristante che al suo fianco dovrebbe avere Bove. Anche Smalling potrebbe riposare (al suo posto Kumbulla), mentre sugli esterni Celik è pronto a rientrare sulla fascia destra con Zalewski nuovamente a sinistra. Sulla trequarti, invece, Pellegrini non è ancora al meglio e per questo potrebbe esserci una staffetta con Dybala, schierando El Shaarawy al fianco dell' argentino visto l'ottimo stato di forma del Faraone.

In attacco dovrebbe essere l'ora di Belotti che non gioca una partita da titolare dal 3 novembre scorso, in Europa League contro il Ludogorets. Anche nel 2023 ha trovato fin qui pochissimo spazio con appena 25 minuti e la speranza di Mourinho è di poterlo recuperare già con la Cremonese nonostante oggi il tecnico abbia provato anche la soluzione con gli attaccanti veloci Dybala-El Shaarawy supportati da Pellegrini.

Più facile però che tocchi al Gallo per evitare di disperdere altro potenziale tecnico dopo già il caso di Nicolò Zaniolo che nemmeno oggi si è presentato a Trigoria e per il quale il club prenderà provvedimenti disciplinari dopo averlo già escluso dal progetto tecnico per volontà dei Friedkin. Una bella notizia, però, in casa Roma è arrivata comunque dalla rifinitura di oggi, dove Wijnaldum, per la prima volta dall'infortunio, ha sostenuto un'intera seduta di allenamento con il resto dei compagni. L'olandese, dopo la visita di controllo ad Amsterdam, ha avuto l'ok per il rientro. Ora deve solo ritrovare condizione, per la quale serviranno un paio di settimane con i primi minuti in campo che potrebbe disputare nella gara con il Lecce o con il Verona di campionato.