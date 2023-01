Plusvalenze:Gravina 'governo intervenga, problema da sanare'

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Sulle plusvalenze "abbiamo bisogno di alcuni interventi del governo italiano. Non spetta a me dare suggerimenti all'attività del governo, ci sono ministri preposti. Ma mi aspetto un aiuto, uno scambio di riflessione.

Noi siamo aperti, vogliamo risolvere questo problema". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, soffermandosi su un tema tornato di stretta attualità dopo la sentenza della Corte d'appello della Figc che ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus. "Io oggi non intravedo grossi strumenti a disposizione - evidenzia Gravina -. A livello Uefa stiamo lavorando, io ho fatto una proposta di prendere in considerazione solo il valore oggettivo presente in quel determinato momento storico nel bilancio delle società". Sulle minacce ricevute post sentenza della Corte Federale ha poi concluso: "Danno fastidio le minacce che subisce Chinè, o quelle che subisco io in continuazione da più parti o che arrivano alla mia famiglia. Sono tutte cose che generano tensioni. Ma io ho le idee abbastanza chiare per quello che serve al mondo del calcio, cerco di applicarlo. E oggi il Consiglio federale ha dato l'ennesima dimostrazione di compattezza". (ANSA).