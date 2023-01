Calcio: crisi Juve e Milan, panchine in bilico

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Juventus e Milan si ritrovano, al termine della prima giornata di ritorno in Serie A, nell'occhio del ciclone, così come Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Il primo è tornato sulla panchina bianconera nell'estate 2021 e ha un contratto fino al 2025, ma gli scarsi risultati ottenuti e le prospettive dopo i 15 punti di penalizzazione fanno ipotizzare un esonero del tecnico livornese. Secondo gli esperti di Sisal, un divorzio entro Pasqua è quotato a 5,00.

L'aria è pesante anche a Milanello dopo un gennaio da incubo questo momento, un incubo senza fine. Pioli sta provando a raddrizzare la barca e la proprietà ha ribadito la totale fiducia al tecnico che ha riportato lo scudetto dopo 11 stagioni ma senza una rapida inversione di rotta il cambio in panchina al Milan, il quinto negli ultimi dieci anni, pagherebbe 6 volte la posta. (ANSA).