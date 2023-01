Anche il Barcellona su Amrabat "futuro va inseguito adesso"

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - ''Inseguilo adesso. Il futuro non è promesso a nessuno". Questo il messaggio pubblicato su Instagram da Sofyan Amrabat, il centrocampista della Fiorentina finito nel mirino del Barcellona che, secondo i media spagnoli, avrebbe offerto in questo ultimo giorno di mercato 4 milioni di euro per il prestito oneroso più diritto di riscatto da 36.

Offerta che il club viola avrebbe rispedito al mittente. lntanto sta spopolando sui canali social della Fiorentina l'hashtag #freeAmrabat organizzato da sostenitori del Barcellona e tifosi marocchini. (ANSA).