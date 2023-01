Torino, ufficializzato arrivo di Ilic

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - L'operazione era stata conclusa da un paio di giorni ma ora c'è anche l'ufficialità: Ivan Ilic è un nuovo calciatore del Torino. Il centrocampista si trasferisce in granata "a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni", come spiega il club di via Arcivescovado in una nota ufficiale. Il tecnico Juric avrà a disposizione il nuovo arrivato già per la sfida di coppa Italia in programma mercoledì a Firenze. (ANSA).