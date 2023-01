Gennaro Gattuso non è più l'allenatore del Valencia. Il club ha infatti comunicato di aver raggiunto un accordo con il tecnico per la rescissione consensuale. La squadra, attualmente al 14/o posto nella Liga, è reduce da una serie di quattro partite senza vittorie, con due pareggi e altrettante sconfitte. In più era stata eliminata dalla Coppa del Re di Spagna. Il posto di Gattuso è stato preso dall'allenatore 'ad interim' Voro Gonzalez.