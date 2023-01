Minacce tifosi, da Roma massimo sostegno a Zaniolo

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Nella notte di paura di Nicolò Zaniolo che è stato inseguito e minacciato da alcuni tifosi della Roma sotto casa in zona Casal Palocco, il club giallorosso ha fornito massimo sostegno al suo calciatore. E' quanto filtra dal club giallorosso. Dopo averlo contatto per assicurarsi della sua incolumità, è stato il team manager a chiamare il 112 per un intervento della polizia affinché la situazione non degenerasse.

Per il momento, comunque, non è previsto alcun commento ufficiale da parte della società giallorossa che condanna ogni forma di violenza possibile nei confronti del suo calciatore.

(ANSA).