Il Chelsea alza a 120 milioni l'offerta per Fernandez

Il Chelsea ha offerto 120 milioni di euro, oltre 105 milioni di sterline, per portare a Londra il centrocampista argentino del Benfica Enzo Fernandez. Lo scrivono i media britannici, sottolineando che se l'operazione andasse in porto segnerebbe un record per il calcio inglese, eclissando i 100 milioni di sterline che il Manchester City verso nel 2021 all'Aston Villa per Jack Grealish. Fernandez, eletto miglior giovane giocatore del torneo ai Mondiali in Qatar vinti dall'Argentina. è da tempo nel mirino dei Bleus, ma finora il club portoghese aveva chiuso la porta a ogni offerta. La notizia del rilancio indicherebbe, però, che qualche spiraglio c'è ancora. Il centrocampista 22enne era stato prelevato dal Benfica solo la scorsa estate dal River Plate, per 10 milioni di sterline, valore che a quanto pare sarebbe decuplicato in pochi mesi.

Il Chelsea, acquistato dal miliardario Usa Todd Boehly, ha già speso in questo gennaio oltre 180 milioni di sterline (circa 204 milioni di euro) per acquistare l'ucraino Mykhailo Mudryk, il nazionale ivoriano David Fofana, il francese Benoit Badiashile, il brasiliano Andrey Santos e l'inglese Noni Madueke, oltre a prendere in prestito oneroso dall'Atletico Madrid l'attaccante portoghese Joao Felix.