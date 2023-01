Tavecchio:da Empoli-Torino a Serie B, 1' silenzio su tutti campi

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Un minuto di silenzio per rendere omaggio all'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio, scomparso oggi, ha preceduto l'inizio della partita Empoli-Torino. Così come disposto dalla federcalcio in memoria del dirigente, il ricordo precederà tutte le gare del fine settimana, posticipi compresi, ed era già stato osservato nelle partite della 22/a giornata di serie B in programma oggi, cominciate alle ore 14.

