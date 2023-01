Tavecchio: Abodi "giornata buia, è morto un amico"

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "E' una giornata buia perché è andato via un amico. E' andato in luogo dove si è sempre presenti e dove un giorno ci ritroveremo". Così il ministro per lo sport ed i giovani, Andrea Abodi, ha commenministro la scomparsa di Carlo Tavecchio, durante il meeting nazionale dei dirigenti promosso dal CSI a Roma.

Abodi ha anche ricordato la corsa alla presidenza della Federcalcio che li ha vide contrapposti nel 2017, con il successo del suo avversario. "Carlo ha segnato una parte importante della mia vita e tutto sommato ha rappresentato un modo con il quale ci si può confrontare, perché si può competere ma ci si può anche rispettare. Tavecchio ha vinto e io ho perso, ma ciò non ha mai cambiato il nostro rapporto, abbiamo avuto una competizione corretta e forse ci siamo voluti anche più bene dopo", ha concluso il ministro.