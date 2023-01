Lazio: Sarri "le qualità di Zaccagni io le vedevo da tempo"

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Cosa penso della definitiva esplosione di Zaccagni? Non so se devo essere orgoglioso io o deve essere incavolato Mattia per non essere arrivato a questi livelli prima, io le sue qualità le vedevo da tempo". Lo ha detto Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia della partita con la Fiorentina. L'allenatore biancoceleste si sofferma poi su un altro singolo, Danilo Cataldi, cresciuto tantissimo nel corso della stagione: "E' diventato un giocatore forte e importante. E' poco considerato perché è romano e viene dal vivaio. Se fosse stato pagato 20 milioni avrebbe avuto un'altra considerazione mediatica". (ANSA).