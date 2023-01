Calcio: Spalletti "auguri Mourinho, aspettavo invito alla festa"

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - "Mando i miei auguri a Mourinho con un paio di giorni di ritardo. Mi aspettavo che mi invitasse alla festa di compleanno, mi sarei presentato con tanto di regalo.

Lui è uno di quelli che alza il livello del calcio nella sua globalità, bravo e auguri". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match contro la Roma, riferendosi al 60mo compleanno del tecnico giallorosso del 26 gennaio.

Spalletti ha parlato della Roma che si aspetta: "una squadra che ha - ha detto - grandi calciatori e che ha un allenatore molto pratico e concreto, che riesce a far capire ai calciatori cosa fare in campo. Non possiamo pensare di avere in mano la partita, perché loro hanno giocatori come Dybala, che sanno sfruttare la gamba dei compagni di squadra, sanno attaccare bene gli spazi e ti impongono di ricomporre la fase difensiva distante da dove perdi palla, questi sono rischi a cui stare molto attenti. E' una Roma concreta, che sa bene scegliere episodi che portano vantaggi, quindi è un match pericoloso domani, se non si è bravi a tentare di fare la partita e a essere anche in ordine per fare riaggressioni sulle loro ripartenze". (ANSA).