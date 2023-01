Serie A: Empoli-Torino

Empoli-Torino in campo alle 15 DIRETTA di sabato 28 gennaio per la 20esima giornata di Serie A

LA VIGILIA

Empoli pronto in vista della gara. al Castellani, contro il Torino, dopo l'exploit di San Siro contro l'Inter. Il tecnico Paolo Zanetti non avrà a disposizione per squalifica Henderson e Parisi, al loro posto in mediana torna Marín, che ha scontato un turno di stop del giudice sportivo, e a sinistra giocherà il neozelandese Cacace. Ancora indisponibili per infortunio Grassi, Ismajli e Destro: confermato in difesa il belga De Winter a fianco di Luperto.

Nel Torino, Schuurs ha superato gli acciacchi e tornerà dal primo minuto, Ivan Juric ritrova il centrale olandese per la trasferta di Empoli. Ancora da valutare, invece, le condizioni di Djidji, reduce da un intervento per ridurre la frattura al setto nasale rimediata a Firenze. Nel caso in cui alzasse bandiera bianca sarebbe pronto Zima, con Buongiorno a completare il pacchetto. All'orizzonte c'è anche il quarto di finale di coppa Italia di mercoledì contro la Fiorentina, il tecnico deve dosare le forze visti gli impegni ravvicinati: per Empoli, però, può riproporre l'assetto che si è dimostrato vincente contro i viola, con Miranchuk e Vlasic alle spalle di Seck. In fascia torna Aina ma partirà dalla panchina dietro a Singo e Vojvoda, in mezzo ci sarà Ricci con uno tra Adopo e Linetty.