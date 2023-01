Gasperini: 'L'obiettivo dell'Atalanta è tornare in Champions'

"Vorrei raggiungere il massimo in questa stagione: per come siamo messi adesso l'obiettivo è tornare in Champions". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della prima di ritorno con la Sampdoria: "Per lo scudetto è un po' dura, a 35 punti siamo già salvi", la battuta del tecnico nerazzurro. "La Sampdoria è sempre difficile da affrontare, la nostra fiducia non deve sfociare nell'euforia - ammonisce Gasperini -. Ricordiamoci della Cremonese, ospitata da ultima quand'eravamo primi senza riuscire ad andare oltre il pareggio. Le gare vanno tutte giocate". Ancora, sulle scelte di formazione: "Zapata è recuperato per la panchina o per giocare: lui è convocato, Muriel anche, davanti c'è anche Pasalic - osserva l'allenatore dei bergamaschi -. Lookman è ha dimostrato da subito di avere le caratteristiche adatte a noi, anche se in Bundesliga e in Premier giocava più all'esterno e lontano dalla porta. Non penso di far riposare qualcuno in vista del quarto di Coppa Italia con l'Inter: cinque sostituzioni valgono mezza squadra, quando uno è stanco esce". Infine, sul 65esimo compleanno di ieri: "Non so se mi spetti uno sconto al cinema o per lo ski-pass - sorride -, ma sogno di trovare situazioni condivise per continuare a fare il mio calcio".