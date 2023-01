FA Cup: l'Arsenal eliminato dal Manchester City

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il Manchester City ha eliminato l'Arsenal, sconfiggendolo nei sedicesimi di finale della FA Cup.

La sfida fra la prima e la seconda in classifica della Premier League si è conclusa con il successo della vicecapolista allenata da Pep Guardiola per 1-0. E' bastata la rete di Ake ai 'Citizens' per qualificarsi agli ottavi di finale. In campionato l'Arsenal di Mikel Arteta sta dominando e vanta un -5 sul Manchester City, che ha peraltro giocato una partita in più rispetto ai 'Gunners'. In FA Cup, però, vanno avanti Guardiola e i 'suoi'. (ANSA).