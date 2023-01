Calcio: Serie A, Bologna-Spezia 2-0

Un gol per tempo, per mettersi in tasca tre punti che ingrassano la classifica, allungano la striscia positiva e danno un po' di fiducia all'ambiente. Comincia come meglio non si potrebbe il girone di ritorno per il Bologna, che nell'anticipo all'ora dell'aperitivo del venerdì supera lo Spezia in una partita controllata dall'inizio alla fine, tornando a vincere al Dall'Ara come non accadeva da prima del Mondiale. La decidono Posch, nel primo tempo, bravo a trovare il colpo giusto sugli sviluppi di un calcio d'angolo e monetizzare la pressione rossoblù e Orsolini, che nella ripresa la chiude togliendo allo Spezia anche la voglia di provare a raddrizzare una partita che avrebbe dovuto portare punti per tenersi alla larga dalle zone fangose della classifica. Il dispositivo di Thiago Motta per continuare a far fronte all'assenza di Arnautovic funziona grazie al sacrificio di Zirkzee e alle incursioni di un Orsolini in grande crescita. Funziona meno quello di Gotti, anche lui senza il principale terminale offensivo Nzola: il portiere del Bologna Skorupski ha salvato il risultato sul finale del primo tempo, ma non ha avuto una serata particolarmente indaffarata. A differenza del collega e connazionale Dragowski che è stato invece uno dei migliori dei suoi. La partita ha impiegato una mezzoretta ad accendersi, quando Zirkzee ha impegnato il portiere dello Spezia su una conclusione deviata in angolo, sui cui sviluppi Dragowski è stato di nuovo chiamato in causa per fermare un colpo di testa di Ferguson. Prove generali del gol, arrivato ancora sugli sviluppi di un angolo e un mezzo cross di Orsolini, con Posch bomber per caso: il difensore austriaco si è trovato al posto giusto nel momento giusto a fare la cosa giusta. La reazione dello Spezia è una conclusione di Reca ribattuta da Skorupski, sulla quale Gyasi fallisce il pareggio. Gotti è costretto a fare i conti anche con gli infortuni che gli condizionano i cambi: escono prima Kovalenko, poi Moutinho. E quando nel finale il tecnico spezzino mette dentro le sue punte per tentare l'assalto, lo Spezia non solo non riesce a rendersi particolarmente pericoloso, ma spalanca praterie al contropiede avversario. E quando, poco dopo la mezzora della ripresa, Dominguez lancia davanti al portiere Orsolini (che poco prima si era visto annullare un gol per fuorigioco) il suo sinistro sotto la traversa chiude di fatto le ostilità e spedisce, almeno per una notte, il Bologna nella parte sinistra della classifica.