Ballardini "Inter più forte, la Cremonese ci proverà"

(ANSA) - CREMONA, 27 GEN - Davide Ballardini punta l'Inter e spera nella prima vittoria della sua Cremonese. 'La squadra ha voglia di giocare e tutti sono sul pezzo. Dessers si è allenato bene in questi ultimi due giorni ma sulla formazione non ho ancora deciso cosa fare. Dobbiamo essere più bravi e più precisi rispetto al passato, sappiamo di dover lavorare duro da qui alla fine. L'Inter dopo le fatiche di Supercoppa a Riad ha pagato sotto il profilo fisico in campionato. Adesso però è trascorsa una settimana e quindi mi attendo un avversario più fresco e più carico, per cui troveremo una squadra riposata e allenata e che ha suoi obiettivi da raggiungere. Credo sia questa la differenza che ci dovremo aspettare rispetto alla gara che i nerazzurri hanno giocato contro l'Empoli. Parliamo di una squadra più forte di noi e quindi vedremo che tipo di partita potremo giocare'.

(ANSA).