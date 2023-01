Museo Fifa da record, 400.000 visitatori nel mondo

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Nel 2022 400.000 persone di 135 Paesi hanno visitato il museo Fifa in Svizzera e all'estero: solo le sale di Zurigo hanno accolto 195.000 ospiti. Ai Mondiali altri 179.000 visitatori hanno esplorato la speciale nell'ambito del Fifa Fan Festival a Doha. Inoltre, 22.000 visitatori hanno partecipato alla mostra itinerante in Cina. Per l'istituzione culturale dell'organo di governo del calcio mondiale è un record. "Nell'ultimo anno abbiamo compiuto un significativo passo avanti nella nostra missione, celebrando la storia del calcio - dice il direttore del museo, Marco Fazzone -. Gli ultimi 12 mesi hanno confermato che il museo Fifa è una destinazione culturale attraente, a Zurigo e nel mondo, grazie ai nostri oggetti unici. Iniziamo il programma 2023 con l'apertura della nostra mostra speciale 'Paolo Rossi: un ragazzo d'oro', a Zurigo il 10 febbraio". Al museo di Zurigo, il 2022 è iniziato con l'apertura della nuova area espositiva permanente 'Trophy Room', in cui sono esposti i trofei dei tornei Fifa, e la ristrutturazione del cinema. L'inaugurazione della nuova mostra '211 Culture. One game' a Zurigo è stato uno dei momenti salienti. Sviluppato in collaborazione con le 211 associazioni affiliate e i fan, presenta l'esposizione di oggetti che rappresentano le storie e le culture del calcio. La mostra sarà esposta fino al 20 agosto. Inoltre, due nuove serie: 'History Makers' e 'Football Meets Cinema' (quest'ultima in collaborazione con il Zurich Festival) sono state istituite come parte di un programma culturale in cui idoli come Forlán, Zambrotta, Matthäus e Zuberbühler hanno interagito con i visitatori. E poi, il lancio della prima mostra digitale del Museo Fifa, chiamata 'Origins: Pre-Histories of Football', ha rappresentato un'ulteriore pietra miliare. Nel 2022 in 5,5 milioni hanno utilizzato i formati e i contenuti digitali del Museo Fifa. Come momento-clou dell'anno, il Fifa Museum ha inaugurato una mostra presentata dal Fan Festival di Doha dal 19 novembre al 18 dicembre. È stata la terza mostra nel paese della fase finale dei Mondiali. Intitolata 'Goals Create History', la mostra ha permesso di immergersi nella storia del torneo.

(ANSA).