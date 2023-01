Napoli: arriva in prestito il portiere Gollini

Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo in prestito del portiere Pierluigi Gollini. Il 28enne arriva dalla Fiorentina che prende dal Napoli il portiere Sirigu. Lo ha annunciato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, su Twitter, scrivendo: "Benvenuto Pierluigi".

Gollini era ai viola in prestito dall'Atalanta e il Napoli lo ha preso con diritto di riscatto a quota 8 milioni di euro. Il portiere ha giocato anche in Inghilterra, all'Aston Villa e al Tottenham, prima di tornare in Italia con la Fiorentina. Al Napoli ora sostituisce Sirigu come secondo portiere dietro il titolare Meret.