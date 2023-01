Calcio: Milan;Scaroni, Maignan torna per la Champions League

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Ho una buona notizia. Il portiere Maignan torna per la Champions League": così il presidente del Milan Paolo Scaroni a margine della presentazione di un libro sul club rossonero nella sala Aldo Moro di Montecitorio. La partita con il Tottenham per gli ottavi di andata di Champions League è fissata per il 14 febbraio a San Siro. (ANSA).