Serie B: sette giocatori squalificati, tre del Cittadella

Sono sette i giocatori squalificati, tutti per una giornata, in relazione alle partite della 21/a giornata del campionato di serie B. In particolare, il giudice sportivo, Germana Panzironi, ha fermato per un turno Cheddira del Bari e Salvi del Cittadella, espulsi per doppia ammonizione, e Giovane dell'Ascoli, allontanato invece dall'arbitro per "un grave fallo di gioco".

Inoltre, Branca e Mastrantonio del Cittadella, Majer della Reggina e Sabelli del Genoa, che erano tutti diffidati e sono stati ammoniti. Tra i tecnici, due turni di stop sono stati inflitti a Roberto Musso, vice allenatore al Cittadella, espulso al 28' st "per avere rivolto al direttore di gara un'espressione ingiuriosa".

Infine, una giornata di squalifica dovranno osservare anche un dirigente, Giuseppe Calandra, e un preparatore atletico, Paolo Nava, entrambi del Como, espulsi nella ripresa "per aver contestato platealmente e con veemenza l'operato arbitrale".