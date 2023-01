Lazio-Milan 4-0, Napoli vola a +12

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Dopo quello nel derby di Supercoppa, il Milan incassa un altro ko pesantissimo. Il 4-0 inflittogli da una Lazio travolgente, compatta, perfetta nei movimenti e nei tempi, lascia i rossoneri a -12 dal Napoli alla fine del girone d'andata e con enormi dubbi fisici e psicologici. La formazione di Maurizio Sarri invece sogna in grande e sale al terzo posto, a -1 dai Campioni d'Italia. Che lasciano l'Olimpico in piena crisi, di gioco e - soprattutto - caratteriale. La Lazio gioca invece uno dei suoi migliori match in ogni reparto. Segna subito Milinkovic-Savic al 4', poi bis di Zaccagni prima della fine del primo tempo. Nella ripresa in rete anche Luis Alberto e Felipe Anderson. Intanto il Napoli vola a +12 al termine del girone di andata (ANSA).