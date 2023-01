Calcio: portoghese Santos nominato Ct della Polonia

(ANSA) - VARSAVIA, 24 GEN - L'ex Ct del Portogallo Fernando Santos è stato nominato alla guida della nazionale polacca, durante una cerimonia ufficiale a Varsavia. "Da oggi sono polacco - ha detto Santos - sono uno di voi, è un onore continuare il mio lavoro di allenatore qui". "La scelta è stata difficile, ma abbiamo scelto il meglio - ha dichiarato Cezary Kulesza, presidente della Federcalcio polacca (PZPN) - Il nostro primo obiettivo è la qualificazione" al Campionato Europeo per Nazioni, che si svolgerà il prossimo anno in Germania.

Fernando Santos succede a Czeslaw Michniewicz, esonerato il mese scorso dopo aver guidato la Polonia agli ottavi del Mondiale in Qatar, dove sono è stata eliminata (3-1) dalla Francia.

Allenatore della Grecia dal 2010 al 2014, Fernando Santos ha guidato la squadra portoghese dal 2014 alle sue dimissioni il mese scorso dopo la sconfitta a sorpresa (1-0) nei quarti della Coppa del Mondo contro il Marocco. Ha offerto al Portogallo il suo primo titolo importante con l'incoronazione di campione d'Europa nel 2016 in Francia, poi ha vinto la Nations League 2019 in casa. (ANSA).