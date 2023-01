Abodi, 'Nuovi stadi? Ci stiamo muovendo'

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Nuovi stadi? Ci stiamo già muovendo, anche relativamente a delle valutazioni che porterò all'attenzione della Presidenza, del Ministero dell'Economia e degli altri ministeri che saranno coinvolti, su un miglioramento delle infrastrutture nella doppia veste di stadi in quanto tali e stadi in quanto dossier per la candidatura ad Euro 2032". Lo ha detto il Ministro per lo Sport Andrea Abodi a margine dell'inaugurazione della Palestra della Legalità a San Basilio.

Soltanto nella capitale, almeno nelle intenzioni dei dirigenti dei club, dovrebbero essere costruiti due nuovi impianti, quello della Roma in zona Pietralata e quello del Trastevere (2.500 posti, omologato per la Serie C) a Bravetta. (ANSA).