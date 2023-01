Serie A: Juventus-Atalanta 3-3, pari rocambolesco allo Stadium

Juventus-Atalanta 3-3 CRONACA per la 19esima giornata di campionato di Serie A

GOL

Al 65' Juventus-Atalanta 3-3 - Danilo riporta i bianconeri in pareggio con una girata al volo dal limite dell'area

Al 53' Juventus-Atalanta 2-3 - La Dea passa di nuovo in vantaggio con una rete di Lookman, per lui doppietta questa sera

Al 46' st Juventus-Atalanta 2-2 - Maehle per gli ospiti riporta la partita in parità

Al 35' Juventus-Atalanta 2-1 - L'attaccante bianconero Milik va in rete su assist di Fagioli e ribalta il risultato

Al 25' Juventus-Atalanta 1-1 - Per i bianconeri pareggia Di Maria su calcio di rigore assegnato dopo il Var



Al 5' Juventus-Atalanta 0-1 - La Dea sblocca subito il risultato con un gol di Lookman che sfrutta un errore del portiere bianconero Szczesny

Pari e spettacolo allo Stadium tra Juventus e Atalanta. Tra sorpassi e contro sorpassi, alla fine si chiude sul 3-3: Di Maria e Lookman sono i migliori in campo, Allegri e Gasperini devono però rivedere le rispettive fasi difensive. Ed è un punto che, alla fine, serve a poco ad entrambi. L'ambiente è bollente per la decisione della Corte d'Appello della Figc di penalizzare di 15 punti la squadra: il tifo bianconero fa sentire la sua voce, tra i fischi durante l'inno della serie A e i cori contro la Lega. All'esterno dello Stadium, invece, è affisso uno striscione che recita: "Serie A o Serie B noi siamo sempre qui solo per la Juventus Fc". Venendo alle questioni di campo, Allegri conferma Di Maria dal primo minuto alle spalle di Milik con Chiesa e Kean che si accomodano in panchina. In mediana recupera Rabiot e gioca insieme a Fagioli e Locatelli, sulle corsie viaggiano McKennie e Kostic e il terzetto difensivo è come al solito tutto brasiliano con Danilo, Bremer e Alex Sandro.

Gasperini è senza lo squalificato Koopmeiners ma rilancia ancora Boga titolare con Hojlund e Lookman, sugli esterni giocano Hateboer e Maehle e la coppia di centrocampisti è formata da Ederson e De Roon. C'è molta curiosità di vedere l'approccio dei bianconeri dopo la stangata dei 15 punti, l'avvio non poteva essere peggiore: Lookman entra in area e calcia con il destro, Szczesny pasticcia sul suo palo e l'Atalanta è già avanti al 5'. Poco dopo i bianconeri protestano per un contatto Palomino-Milik sul quale Marinelli di Tivoli fa proseguire, poi il centrale alza bandiera già dopo un quarto d'ora per problemi fisici e viene sostituito dall'ex di giornata Demiral. La Juve comincia ad attaccare con più insistenza, Fagioli e Di Maria vanno giù in area e l'argentino rincorre l'arbitro per chiedere l'intervento del Var. Alla prima pausa utile, Marinelli vede al monitor il tocco falloso di Ederson e il Fideo dal dischetto spiazza Musso per l'1-1. E' un momento positivo per i bianconeri, al 35' la rimonta è completata: Lookman perde palla in uscita e fa infuriare Gasperini, Di Maria inventa di tacco per Fagioli che crossa in mezzo e Milik con una girata di destro di controbalzo batte il portiere nerazzurro.

La Juve chiude avanti il primo tempo, ma l'approccio nella ripresa è nuovamente disastroso: dopo 35 secondi Danilo regala un pallone 'sanguinoso' che viene sfruttato al meglio dagli orobici, con Lookman che mette Maehle davanti a Szczesny e il danese non sbaglia. L'Atalanta capisce che è il momento di colpire, al 53' arriva il nuovo contro sorpasso con lo scatenato nigeriano che, lasciato libero da Alex Sandro, firma la doppietta personale di testa su cross di Boga. Il nuovo svantaggio spinge Allegri ad un assetto più offensivo con Chiesa al posto di Kostic, il pareggio però arriva da un difensore: lo schema su punizione dal limite riesce alla perfezione, Di Maria tocca per Danilo con la barriera che si apre ed è 3-3. Il tecnico sceglie quindi di cambiare coppia d'attacco, puntando su Miretti-Kean, e nel finale rilancia anche Cuadrado, all'esordio nel 2023. Il risultato non cambia più, Juve e Atalanta si fermano dopo sei gol: i bianconeri salgono a quota 23 ma rimangono nella bagarre del centro classifica, i nerazzurri vengono superati dalla Roma e scivolano al quinto posto fuori dalla zona Champions.