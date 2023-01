LaLiga: vincono sia il Real Madrid che il Barcellona

Tutto come prima nella Liga, perché sia il Barcellona che il Real Madrid vincono. Al Camp Nou ai padroni di casa, privi dello squalificato Lewandowski, si impongono di misura, per 1-0, sul Getafe con un gol di Pedri, celebrato con il gesto di tagliarsi i capelli, dedica speciale, ha spiegato poi, al cugino Abraham che è calvo. Agli ospiti viene annullata per fuorigioco una rete dell'ex romanista Borja Mayoral. Nel Getafe si rivede anche, dal 17' st, l'altro ex romanista Villar, appena tornato dalla Sampdoria. Vince fuori cassa, sul campo dell'Athletic Bilbao, anche il Real Madrid di Ancelotti, per 2-0 con le reti di Benzema nel primo tempo e di Kroos al 90'. Il tedesco era entrato in campo appena cinque minuti prima, e ha lasciato comunque il segno. In classifica il Barcellona comanda con 44 punti e +3 sul Rel Madrid, mentre la Real Sociedad è terza a quota 38.

Il quadro della 18/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Maiorca-Celta Vigo1-0

Vallecano-Real Sociedad 0-2

Espanyol-Betis 1-0

Atletico Madrid-Valladolid 3-0

Siviglia-Cadice 1-0



Villarreal-Girona 1-0

Elche-Osasuna 1-1



Barcellona-Getafe 1-0

Athletic Bilbao-Real Madrid 0-2

Valencia-Almeria lunedì ore 21