Germania: Haller torna in campo 8 mesi dopo cancro

(ANSA) - DORTMUND, 22 GEN - Applausi scroscianti, canti ed emozioni per il ritorno in campo di Sebastien Haller, all'esordio con il Borussia Dortmund, che oggi ha battuto per 4-3 l'Augusta. L'ex centravanti dell'Ajax, operato nei mesi scorsi per un cancro ai testicoli, è entrato in campo al 61', accolto da un'ovazione del pubblico e da canti e con ai piedi un paio di scarpini con la scritta "Fu...Cancer...!". A segno per i gialloneri Bellingham, ancora una volta fra i migliori in campo, Schlotterberg e i subentrati Bynoe-Gittens, 18enne talento inglese, e Reyna, che ha avuto un'esultanza polemica dopo aver segnato la rete del 4-3 appena due minuti dopo che l'Augusta si era portato sul 3-3 grazie a Colina.

Con questo successo i gialloneri del tecnico Edin Terzic è sesto in classifica, con 28 punti e a -7 dal Bayern capolista, che ha +5 sul trio al secondo posto composto da Eintracht, Union Berlino e Friburgo (che ieri ne ha presi 6 dal Wolfsburg).

