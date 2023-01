Milan: il presidente dei New York Yankees entra nel Cda

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Randy Levine, da oltre 20 anni presidente dei New York Yankees, è un nuovo componente del Cda del Milan. Lo annuncia il club rossonero, in una nota. "Per oltre due decenni - spiega Gerry Cardinale - ho avuto il privilegio di costruire una partnership unica e di successo con i New York Yankees e la famiglia Steinbrenner, che, recentemente, ha riguardato anche l'investimento degli Yankees al fianco di RedBird nel Milan. Sono entusiasta di dare il benvenuto a Randy Levine nel Consiglio di amministrazione di Ac Milan e non vedo l'ora di consolidare questa partnership globale tra gli Yankees e il Milan".

"Randy è un professionista leader nello sport e nell'intrattenimento. La sua esperienza e competenza si integreranno con le nostre - commenta il presidente Paolo Scaroni - contribuendo al percorso di crescita del club e creando opportunità per ampliarne la notorietà internazionale.

La nomina di Randy ci aiuterà a sviluppare nuove sinergie a livello globale, in linea con la visione strategica di RedBird, aprendo nuovi orizzonti per il club e i suoi tifosi". (ANSA).