Juve, Allegri: "La settimana prossima tornano Pogba e Vlahovic"

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - "La settimana prossima rientreranno Pogba e Vlahovic". L'annuncio arriva direttamente da Massimiliano Allegri, ormai pronto a riabbracciare i due big fermi ai box da lungo tempo per i rispettivi infortuni. "Per domani avremo Cuadrado - continua il tecnico, in vista dell'impegno contro l'Atalanta - mentre Rabiot ha fatto ieri un allenamento differenziato, ma dovrebbe essere tutto a posto".

