Stangata plusvalenze: legali Juve "palese ingiustizia"

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "L'accoglimento del ricorso per revocazione da parte delle Corte d'Appello Federale ci pare costituisca una palese disparità di trattamento ai danni della Juventus e dei suoi dirigenti rispetto a qualsiasi altra società o tesserato". Lo dichiarano all'ANSA i legali del club bianconero, Bellacosa, Sangiorgio e Apa. "Attendiamo di leggere le motivazioni per presentare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport: evidenziamo che alla sola Juve viene attribuita la violazione di una regola, che la giustizia sportiva aveva riconosciuto non esistere. Si tratta di una palese ingiustizia".

"E' una palese ingiustizia - concludono i legali del club bianconero - anche nei confronti di milioni di appassionati, che confidiamo sia presto sanata nel prossimo grado di giudizio" (ANSA).