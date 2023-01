Lecce, Baroni: "Verona formazione difficile da affrontare"

(ANSA) - LECCE, 20 GEN - Il Lecce giocherà a Verona l'ultima gara del girone di andata del campionato: si tratta di uno snodo importante della stagione nella volata salvezza. Forte dei sei risultati utili consecutivi, la formazione dell'allenatore Marco Baroni proverà al 'Bentegodi' ad allungare la striscia positiva, e iniziare con il piede giusto un trittico (Verona, Salernitana e Cremonese) che, se superato positivamente, manterrebbe i giallorossi a distanza di sicurezza dal fondo classifica.

L'allenatore giallorosso, nella consueta conferenza della vigilia, inquadra così la partita: "È uno scontro diretto che andiamo a giocare in casa del Verona, ma dobbiamo pensare a noi e alla nostra prestazione. Troveremo un avversario che non merita i punti in classifica che ha. Sono le nostre partite, in cui è necessario avere compattezza e capacità di sacrificio".

"Guardiamo con fiducia e rispetto l'avversario - aggiunge - con l'obiettivo di vincere e fare risultato".

Sull'undici titolare l'allenatore non si sbilancia: "I ragazzi stanno bene, ci sarà necessità di tutti per tenere ritmo e corsa. Il Verona ha aggressività, ed è una formazione difficile da affrontare. Ho ancora qualche dubbio di formazione, perché la squadra sta facendo bene". Baroni torna su un campo e in una città che lo hanno visto protagonista da calciatore: "Verona - conferma il tecnico - è stato un passaggio importante della mia carriera".