Chelsea padrone del mercato, arriva anche Noni Madueke

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Insaziabile Chelsea. I Blues dopo gli arrivi di Badiashile, Datro Fofana, Joao Felix, Andrey Santos e Mudryk hanno messo a segno un altro colpo in questa 'finestra' di mercato invernale. Infatti, su Twitter, il club londinese ha annunciato l'ingaggio di Noni Madueke, 20 anni, esterno offensivo del Psv Eindhoven. Non sono stati resi noti i termini economici dell'accordo ma la stampa inglese ritiene che sia una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il calciatore ha firmato un contratto di sette anni e mezzo con opzione per un'ulteriore stagione. (ANSA).