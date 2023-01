Calcio: Fiorentina; Italiano,battere il Torino per ripartire

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - ''Vogliamo chiudere il girone d'andata ritrovando la vittoria e cercando in quello di ritorno di andare più forte''. Questi i propositi di Vincenzo Italiano che domani al Franchi contro il Torino punta a riscattare la sconfitta di domenica scorsa all'Olimpico con la Roma che ha aumentato il distacco, portandolo a 11 punti, dalla zona Europa.''Faremo di tutto per sfruttare tutte le nostre qualità per conquistare i 3 punti e guadagnare qualche posizione in classifica - ha proseguito il tecnico viola parlando 5' solo ai canali del club dove ha risposto solo alle domande social di qualche tifoso - anche se il Torino è una squadra insidiosa, gioca bene e propone un calcio aggressivo. Dal punto di vista fisico saremo chiamati ad una gara difficile che richiederà la massima attenzione''. (ANSA).