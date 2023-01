Juventus, Cherubini: "Agnelli mi ha permesso di crescere"

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Mi sento osservato come tutti i professionisti di questo settore, rispetto a quanto riusciamo a fare, creare valore e raggiungere obiettivi. Ci sarà da ripartire e da cercare di rifare le cose in modo - se possibile - migliore. Il passaggio mi riporta a 15 anni di storia vissuta da questa società con Agnelli, che mi ha permesso di crescere.

Colgo l'occasione di ringraziare il presidente per il percorso che mi ha permesso di fare e per quanto ha fatto per la Juve".

Così Federico Cherubini, ds della Juventus, parlando ai microfoni di Mediaset, prima della sfida di Coppa Italia contro il Monza.

"Mercato? Per migliorare nell'immediato credo che questa rosa può migliorare solo se avremo la capacità di recuperare tutti i giocatori che abbiamo a disposizione da luglio, ma che poi in realtà... Questa rosa che è stata definita virtuale, ma che in realtà c'è, speriamo che nei prossimi 15 giorni riusciremo ad avere la rosa al completo", conclude. (ANSA).